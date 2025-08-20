Fenerbahçe ile geçirdiği iki yıllık maceranın ardından İtalyan futboluna geri dönen Edin Dzeko, Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Fiorentina'nın tecrübeli golcüsü, Türk futbolu ile ilgili sorulara yanıt verdi.

'TÜRKİYE'DE BASKI ÇOK'

Türk futbolunun düzeyi ve şampiyonluk yarışına ilişkin soruya yanıt veren Dzeko, Türkiye macerasını zor bir süreç olarak değerlendirdi.

Sosyal medya baskısını dillendiren Bosnalı forvet, "Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, orada Twitter hakim. Ruh halini ve memnuniyetsizlikleri o belirliyor, ortamı etkiliyor. Ondan önceki yıl 99 puanla bitirmiştik ve Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci olmuştuk; ama 105 puan yapsaydık bile yine ikinci olacaktık.

Geçen akşam güçlü bir takım olan Göztepe’ye karşı oynarken, Talisca 93. dakikada penaltıyı kaçırınca, Galatasaray taraftarları hakemin topu içeri sokmak istediğini tweet atmaya başladılar, ayağının hareketine dikkat çekerek… Ben biliyorum ki Mourinho kesinlikle ligi kazanmak istiyor, bu neredeyse bir takıntı." ifadelerini kullandı.

'VEDA VAKTİ UZAKTA'

Futbolu bırakma düşüncesi de sorulan 39 yaşındaki forvet, "Hala o günden çok uzakta hissediyorum. Ve bunu söylemekten gurur duyuyorum. Her maçta oynayamayacağımı biliyorum; toparlanma sürelerim yirmi yaşımdakinden farklı. Ama Fiorentina'ya verecek çok şeyim var." diye konuştu.