2026 Dünya Kupası'nda hikayesi en çok konuşulan takımlardan biri de Bosna Hersek oldu. Play-off'larda penaltılara giden maçta İtalya'yı eleyerek finallere katılma hakkı kazanan Bosnalılar, B Grubu'nda topladıkları 4 puanla adını en iyi 3.'ler arasına yazdırarak son 32'de ABD'nin rakibi oldu.

DZEKO'DAN ÜST ÜSTE 'AYARLAR'

ABD'nin birçok mecrada farklı isimlerle Bosna Hersek'i 'zayıf' olarak yorumlaması, takım kaptanı Edin Dzeko'yu sinirlendirdi. "Bosna'nın yerini bilmiyorum" diyen ABD'li spikere, "Bence bu bizimle ilgili değil. Daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor" diyerek ince bir 'ayar' veren 40 yaşındaki golcü, son olarak AA'ya röportaj verdiği sırada takım arkadaşlarını tek hamleyle hizaya getirmesiyle gündeme geldi.

TEK HAREKETİ YETTİ

Röportaj esnasında arkada idman yapan takım arkadaşlarından gelen seslerin yükselmesi üzerine tecrübeli kaptan, arkasını dönerek işaret parmağını dudaklarına götürüp "Susun" hareketi yaptı. Dzeko'nun bu hareketinin ardından sesin bir anda kesildiği görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.