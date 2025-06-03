Boşnak golcü Edin Dzeko, Fenerbahçe macerasını noktaladıktan sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Tecrübeli golcünün, Serie A ekiplerinden Como 1907 ile anlaştığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. İstanbul’a veda eden Dzeko’nun, Çarşamba günü Como’ya taşınacağı ifade edildi.

BAŞAKŞEHİR'İ REDDETTİ, COMO’YU SEÇTİ

Dzeko’nun Türkiye’den gelen bir başka teklifi, Başakşehir’den aldığı iddia ediliyor. Ancak 38 yaşındaki oyuncu bu teklifi geri çevirerek İtalya’ya dönüş yolunu tercih etti. Bu kararı, onun Como projesine olan inancını ve yeni bir meydan okuma arzusunu ortaya koyuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSIYLA İZ BIRAKTI

Fenerbahçe formasıyla iki sezon boyunca sahaya çıkan Dzeko, 99 resmi maçta 46 gol atıp 18 asist yaptı. Sahadaki liderliği, bitiriciliği ve profesyonel duruşuyla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde özel bir yer edinen Boşnak yıldız, Süper Lig'de şampiyonluk gelmeyince takıma veda eden isimlerin başında geldi.

COMO’DA YENİ HEDEF: ZİRVEYE YÜRÜYÜŞ

2024-25 Serie A sezonunu 10. sırada tamamlayan Como, sezonu 49 puanla bitirdi. 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan ekip, 49 gol atarken kalesinde 52 gol gördü. Eksi 3 averajla ligi tamamlayan Como, istikrarsız performansına rağmen orta sıralarda tutunmayı başardı.

Dzeko’nun tecrübesi ve gol vuruşlarındaki ustalığı, Como’nun hücum gücünü önemli ölçüde artırabilir. Takımın yeni sezonda daha iddialı bir konuma yükselmesinde önemli rol oynaması beklenen yıldız oyuncunun transferi, hem kulüp hem taraftarlar için heyecan yarattı.