Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu ilk hafta maçında Romanya, sahasında Bosna Hersek'i konuk etti. Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Mücadelenin 36. dakikasında, Romanya savunmasının tecrübeli ismi Mihai Popescu’nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe alan Dzeko, yerde kaldı.
Yaşanan çarpışma sonrası Dzeko yaklaşık iki dakika boyunca Bükreş'teki Ulusal Arena'nın çimlerinde hareketsiz kaldı. Televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde, yıldız oyuncunun burnundan kan geldiği açıkça görüldü. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna dönmeyi başaran Dzeko, kaptanlık sorumluluğu ile maça devam etmeye çalıştı.
Ancak soyunma odasında yapılan kontrollerin ardından, Dzeko’nun burun kemiğinde kırık olduğu tespit edildi ve ikinci yarıya çıkamadı. Dzeko’nun yerine sahaya İspanya’nın Zaragoza takımında forma giyen genç forvet Samed Bazdar girdi.