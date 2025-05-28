Fenerbahçe’de sezonun bitimine sayılı günler kala ayrılıklar da netleşmeye başladı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışını kaybeden sarı-lacivertlilerde bir dönem daha sona eriyor. Juventus’un Filip Kostic’i takıma geri çağırmasının ardından, bu kez Edin Dzeko’nun vedası gündeme geldi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR, VEDA HAZIRLIĞI YAPIYOR

DAZN İtalya’nın geçtiği habere göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Boşnak golcü Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı aldı. 39 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, ligin son haftasında Hatayspor ile oynanacak maçta son kez Fenerbahçe formasını giymesi bekleniyor.

İKİ KULÜPTEN RESMİ TEKLİF

Dzeko’ya biri İtalya’dan, diğeri ise Hırvatistan’dan olmak üzere iki resmi teklif geldi. Serie A temsilcisi Como 1907 ile Hırvat ekibi Hajduk Split, deneyimli golcüyü kadrosuna katmak için devrede.

FENERBAHÇE’DE BİR DÖNEM SONA ERİYOR

2023 yazında takıma katılan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde ve Avrupa’da önemli katkılar sağladı. Ancak yönetimin yeni sezonda daha genç ve dinamik bir kadro oluşturma hedefi, tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılmasına neden oldu.

Dzeko’nun kariyerine hangi kulüpte devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.