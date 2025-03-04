'Deniz Üstü Köpürür', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' ve 'Hasretinle Yandı Gönlüm' gibi unutulmaz eserlere hayat veren sanatçı Edip Akbayram (75), 52 gündür tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart'ta hayatını kaybetti. Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Akbayram 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.
Akbayram için bugün Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenleniyor.
Törende sanatçının eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram ve ailesinin diğer üyelerinin yanı sıra, aralarında MSG Başkanı Ferhat Göçer, MESAM Başkanı Recep Ergül, Fırat Tanış, Ahmet Selçuk İlkan, Kubat'ın da aralarında olduğu meslektaşları ve hayranları yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da veda törenine katıldı.
Buradaki törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.