Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram'dan acı haber geldi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan usta sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 19.30’da hayatını kaybetti.

Akbayram, iç kanama nedeniyle kaldırıldığı hastanede 53 gündür tedavi görüyordu.

NE OLMUŞTU?

9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçiren 75 yaşındaki sanatçı, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

10 Ocak'ta 1 saat süren bir ameliyat geçiren Akbayram, yoğun bakımda tedavi altına alınırken 13 Ocak'ta ise bir ameliyat daha geçirmişti.

Akbayram'ın tedavi sürecinin uzamasının ardından kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Henüz yoğun bakımdan çıkmadı. İkinci operasyon başarılı geçti. Entübe süreci devam edecek. Bir tık daha iyi. Biraz daha olumlu şu an her şey. Çok emin ellerde" ifadelerini kullanarak herkesi duygulandırmıştı.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Türk halk müziği ve özgün müzik alanında birçok unutulmaz esere imza atan Edip Akbayram, 1950 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Henüz 9 aylıkken çocuk felci geçiren sanatçı, Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1968 yılında İstanbul’a taşındı.

Lise yıllarında Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan gibi halk ozanlarının deyişlerini besteleyerek müziğe adım atan Akbayram, 1972 yılında Aşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek yaptığı “Kükredi Çimenler” bestesiyle Altın Mikrofon Yarışması’nda dikkat çekti.

Sanatçının “Aldırma Gönül” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi unutulmaz şarkıları satış rekorları kırarak altın plak ödüllerine layık görüldü. Bugüne kadar 250’den fazla ödül kazanan Akbayram, 1974 yılında kurduğu Dostlar Orkestrası ile Anadolu rock müziğinin öncülerinden biri haline geldi.

1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT’de çalınması yasaklanan sanatçı, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Bu evlilikten Ozan ve Türkü adında iki çocuğu oldu.