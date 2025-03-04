Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ve 53 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşamını yitiren sanatçı Edip Akbayram, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 yılında Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki seçimlerde CHP'nin adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze için camiye geldi.

CHP'nin üç ismi, usta sanatçının cenaze töreninden yan yana saf tuttu.

'EŞKIYALARDAN ÜLKEYİ TEMİZLEYECEĞİZ'

Törenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Türkülerinden birisi 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz", eşkıyalardan bu ülkeyi temizleyeceğiz" dedi.

'İSMİNİ İSTANBUL'DA YAŞATACAĞIZ'

Ekrem İmamoğlu ise şöyle konuştu:

"Bazı sanatçılar zaman ötesidir. Edip Akbayram öyle bir sanatçımızdı. Sesi, cesareti ve her ortamda ortaya koyduğu güzel cümleleriyle aslında milletimize pusula olmuştur. Anadolu'nun topraklarından o güzel sesini temsil etmiştir. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Elbette çok hüzünlüyüz ama hayatın bir gerçeği ilelebet yaşayacağı kesindir. Biz de bu güzel şehrimizde ismini yaşatmak adına üzerimize düşen vazifeyi elbette yerine getireceğiz."

İNCE: 'ALDIRMA GÖNÜL ALDIRMA'

Muharrem İnce ise, "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dedi. Ben de diyeyim ki görmesem bile denizi çevir yukarıya yüzü deniz gibidir gökyüzü, aldırma gönül aldırma diyorum ben" ifadelerini kullandı.