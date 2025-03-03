Sanatçı Edip Akbayram (75), 53 gündür tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dün akşam hayatını kaybetti. Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

CENAZESİ SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Edip Akbayram için yarın saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın aylar önce 'Güzel Aşklar Diyarı' dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Halil Ergün ile karşılaşıp ona verdiği röportaj gündem oldu.

"YAZLARI AVANOS'TAYIZ"

5 yıldır sürdürdüğü röportaj verme kuralını Halil Ergün için bozan Edip Akbayram, "Yazları müsait olduğumuz zaman Avanos'ta geçiriyoruz. İstanbul'un karışık kalabalığından inzivaya çekilmiş oluyoruz. Halil Bey'in evi de yukarıda. Yılların dostluğu var. Bir daha Türk sinemasına Halil Ergün'ler gelmez. Sanatta heyecan olmazsa o gitmez" demişti.

"HALİL'İ KIRAMADIM"

Usta isim, sözlerine "Ben aslında şunu da söyleyeyim, ben aşağı yukarı 5 seneden beri röportaj vermiyorum, televizyon çıkmıyorum. Sevgili Halil sana ziyarete geleceğiz dediği zaman Halil'i kıramadım. Burada her şey aşk. Avanos kültürüyle, sanatıyla diğer ilçelerden çok farklı. 21 sene ben daha Bodrum'a gitmedim, yazı burada geçiririz" diye devam etmişti.

"O KADAR GÜZEL BİR ADAMSIN Kİ"

Halil Ergün de "Sen o kadar güzel bir adamsın ki Kapadokya'nın içerisinde insanlar seninle kahve içebildiği bir konum yaratmışsın burada. Günlük hayatın içerisinde böyle doğal yaşaman bana heyecan veriyor" şeklinde konuşmuştu.