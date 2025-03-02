Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden dolayı bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.

Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11'de Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlenecek.

Akbayram'ın cenazesi; Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

USTA SANATÇI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Edip Akbayram'ın vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu. Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram’ın vefatının ardından sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim başsağlığı mesajları yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akbayram’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Türk müziğinin usta ismi, unutulmaz yorumları ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan Edip Akbayram’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eserleriyle daima hatırlanacak olan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Vefat haberinin ardından hastaneye gelen şarkıcı Kubat da çok üzgün olduğunu belirterek, "Babamızdı, bir devir kapandı. Tüm müzik camiasının, ailesinin, hepimizin başı sağ olsun. Yeri doldurulamaz sanatçı bir abimizdi." ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edip Akbayram’ı kaybettik… Melek kalpli bir üstadı kaybettik… çok üzgünüm.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül de sanatçının kaybından duyduğu üzüntüyü, “Güzel haberler umut ediyorduk, maalesef acı haberi geldi. Değerli sanatçı Edip Akbayram’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun.” sözleriyle paylaştı.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan, “Nurlar içinde yat. Mekanın cennet olsun.” diyerek Akbayram’a veda ederken, usta oyuncu Hülya Koçyiğit ise “Türk müziğine kattığı eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edinen usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray da sanatçının ardından duyduğu üzüntüyü, “çok değerli sanatçı Edip Akbayram’ı kaybettik. Derin üzüntü duydum. Kızına ve yakınlarına sabırlar dilerim. Besteleriyle ve çok sevilen şarkılarıyla hiç unutulmayacak. Mekânı cennet olsun.” sözleriyle dile getirdi.

Edip Akbayram’ın 52 yıllık dostu Erol Evgin, “Edip Akbayram, benim 52 yıllık arkadaşım ve dostumdu. çok büyük bir ses ve kocaman bir yürekti. çok çok üzgünüm. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” diyerek sanatçıyı andı.

Sanat dünyasından pek çok isim de Akbayram için taziye mesajları paylaştı. Yılmaz Erdoğan “Başımız sağ olsun.” derken, Ayşegül Aldinç, “İlkeli, ödünsüz, yeri dolmayacak büyük usta… Yerin çok ayrıydı. çok da iyi bilirdik. Huzur içinde yat. Unutulmayacaksın. Rahmetin bol olsun.” ifadelerini kullandı.

Süha Uygur, “Hepimizin başı sağ olsun. Işıklar içinde uyu canım ağabeyim…” diyerek duygularını paylaşırken, Betül Demir de, “Bir ömrü; müzikle, sevgiyle yoğurup birleştirmenin, dik duruşun, özgün ve özgür olmanın adıdır Edip Akbayram. Halkın sesidir, efsanedir… Sonsuz ışıktır… Başımız sağ olsun.” dedi.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, “çok değerli Edip Akbayram’ı kaybettik. Birkaç aydır yoğun tedavi görüyordu. Tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Işıklarda uyusun sevgili Edip Akbayram.” sözleriyle sanatçıyı andı.

Oyuncu Emre Karayel, “Çok üzüldüm. Allah, gani gani rahmet eylesin Edip Akbayram’a. ‘Bu Mezarda Bir Garip Var’ çocukluğumun ilk öğrendiğim türkülerindendir. Yorumu, sesinin gücü tarifsizdir. Toprağı bol, mekanı cennet olsun. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim.” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Melike Demirağ ise "Can Edip'ciğim gençlik arkadaşım, dönemdaşım, onurlu yoldaşım. Hoşçakal. Seni hep çok sevdik" mesajını paylaştı.