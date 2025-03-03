'Deniz Üstü Köpürür', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' ve 'Hasretinle Yandı Gönlüm' gibi unutulmaz eserlere hayat veren Edip Akbayram 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu.

Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı.

LİSE DÖNEMİNDE ORKESTRA KURDU

Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın deyişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırdı.

İlk plağında yer alan 'Kendim ettim kendim buldum' şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı 'Siyah Örümcekler'di.

Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre orada devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana oldu.

DİŞ HEKİMLİĞİNİ KAZANDI

Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı.

Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan 'Kükredi Çimenler' ile birinci oldu.

Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu ve geniş bir hayran kitlesi kazandı.

"İSTER ALKIŞLARLA GÖNDERİRLER İSTER ÇİÇEKLERLE..."

250'ye yakın ödülü bulunan usta sanatçıdan önceki akşam maalesef hayatını kaybetti.... Edip Akbayram 52 gün önce evinde düşüp iç kanama geçirdikten sonra alındığı yoğun bakımdan çıkamadı.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda cenaze töreniyle ilgili şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

"Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir. İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani."

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Edip Akbayram yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.