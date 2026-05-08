EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/517 Esas

DAVALILAR : 1- GÜLTEKİN OKÇUOĞLU-208.....558-Muzaffer ve Makbule oğlu,05/07/1961 d.lu

Davacı Ayhan Yıldırım tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Doğan Savran ve Soner Doğanay tarafından sunulan bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/09/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02464083