EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

EDİRNE

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/16 Ort. Gid. Satış

25/08/2026

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne İl, Havsa İlçe, KÖSEÖMER Köy, Kuru Dere Mevkii, 159 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 4.090,15 m2

Kıymeti : 736.227,00 TL

KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne İl, Havsa İlçe, KÖSEÖMER Köy, Aşağı Kavaklık Mevkii, 203 Ada, 10 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 5.227,73 m2

Kıymeti : 731.882,20 TL

KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne İl, Havsa İlçe, KÖSEÖMER Köy, Havsa Yolu Üstü Mevkii, 149 Ada, 12 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 18.365,08 m2

Kıymeti : 2.938.412,80 TL

KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 12:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne İl, Havsa İlçe, KÖSEÖMER Köy, Hasköy Yolu Mevkii, 127 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 6.662,64 m2

Kıymeti : 1.066.022,40 TL

KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne İl, Havsa İlçe, TAPTIK Köy, Gürlük Tepe Mevkii, 254 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 14.946,60 m2

Kıymeti : 2.092.524,00 TL

KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:31

Şuayip ve Zeynep'ten olma, 1976 doğumlu, hissedar Yücel PAŞİK'in yurt dışında bulunması, kıymet takdiri ve satış ilanını içerir tebligatın henüz yapılmamış olması, başkaca bir adresi bulunamaması ve ilanen tebligat yapılması hususunda satış isteyen vekilinin talebi nedeniyle; Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesince satılmasına karar verilen ve yukarıda parsel numaraları ile satış günleri yazılı taşınmazlar yönünden gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkınızın bulunduğu, aksi takdirde satışın yapılacağı, satışın gerçekleşmesi sonunda payınıza düşecek paranın Türkiye Vakıflar Bankası A.O'nun Edirne Selimiye şubesinde hesap açılarak yatırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02539954