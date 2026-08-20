EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN'DEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/264 Esas

KARAR NO : 2026/71

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek ve Şantaj suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/01/2026 tarihli ilamı ile TCK 107/1 maddesi gereğince 1 Yıl 15 Gün Hapis Cezası (2 yıl ertelenmesine karar verilen) ve 62500 TL (5 Taksit) Adli Para Cezası ile, TCK 136/1 maddesi gereğince 1 Yıl 1 Ay 10 gün Hapis Cezası (2 Yıl ertelenmesine karar verilen) Mesut ve Emel oğlu, 21/07/2003 Ergani doğumlu EMRE UZUNKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.16/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02532950