EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/184 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nce Edirne TM2- Tepekonakları DM İrtibat Enerji nakil hattınınisabet ettiği taşınmazlara ilişkin kamulaştırma kararı gereğince; İlan ekindeki tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda belirtilen taşınmazların, kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Taşınmaz malikleri ile TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile bedel üzerinden anlaşma sağlanılamadığından,TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nce mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri Dosya Esas Numaraları adına T.C. Vakıfbank T.A.O. Edirne Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin, iddia ve itirazları olan ilgililerin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, 30 gün içerisinde de kamulaştırma işlemlerine karşıTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine İdari Yargıda İptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava ve yürütmenin durdurulması kararlarının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya, taşınmaza ve diğerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı kanunun 10.maddesi (4650 sayılı kanunun 2. Md.il değişik) gereğince ilan olunur. 05.05.2026

SIRA NO MAHKEME DOSYA NO MAH.KÖY HATTIN İSMİ ADA PARSEL DAVACI VEKİLİ DAVALI Kamulaştırma

Alanı

(m²) İrtifak Hakkı

(m²) Toplam

Kamulaştırma

Bedeli

(-TL) 1 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/209 Sazlıdere EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 0 1218 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK CUMALİ YILMAZ 0 996,48 ₺74.804,51 2 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/208 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 285 21 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK MURAT EREN 0 645,8 ₺48.479,40 3 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/207 Sazlıdere EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 0 1256 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK HASAN HÜSEYİN KORUCUOĞLU 0 395,14 ₺29.662,67 4 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/206 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 285 20 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK İSMAİL DUBRİÇE 20,5 795,23 ₺65.852,56 5 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/205 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 284 15 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK FATMA BAYIR,FERİHA AKBAŞ, SEVAL YILDIZ TEKİN, SEVİL ÇAĞRI YILDIZ, ÖMER CENK BAYIR, ÖNDER YILDIZ 19,07 1613,29 ₺126.833,91 6 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/204 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 285 1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK HASAN TUGAN 37,79 2404,17 ₺191.825,43 7 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/203 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 290 25 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR 0 304,64 ₺22.868,94 8 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/202 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 290 22 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR 0 232,32 ₺17.439,97 9 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/201 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 290 21 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR 0 178,55 ₺13.403,53 10 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/200 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 291 34 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR 19,18 143,13 ₺16.503,86 11 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/199 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 291 35 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR 0 242,93 ₺18.236,45 12 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/198 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 291 7 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK FERHAT KARAAĞAÇ 41,18 469,67 ₺47.622,86 13 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/197 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 292 19 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK RAHMİ GÖKSU 19,18 2116,06 ₺164.609,25 14 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/196 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 292 25 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR 3,78 363,69 ₺28.436,79 15 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/195 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 303 1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK ELİF ÇUBUKCU, EMİNE KISAÇTUTAN, FEYZİ ATAŞ, SEDAT ÖZGEN 20,5 2736,47 ₺211.579,02 16 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/194 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 231 10 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK FERHAT KARAAĞAÇ 0 591,35 ₺39.064,88 17 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/193 İskender EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 232 2 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK ALİ AKAĞAÇ 0 767,45 ₺50.698,13 18 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/192 Köşen EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 184 2 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK ERSİN GÜNEŞ 20,5 2291,73 ₺156.809,79 19 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/191 Musabeyli EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 134 10 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK NİHAT İNCE 0 70,15 ₺4.634,14 20 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/190 Musabeyli EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 132 2 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK SAFRAN YAPI ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ 56,4 230,41 ₺30.124,25 21 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/189 Musabeyli EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 131 18 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK SAFRAN YAPI ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ 0 17,21 ₺1.136,90 22 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/188 Musabeyli EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 128 17 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK FEVZİ İPÇEKEN 11,28 320,08 ₺27.415,11 23 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/187 Musabeyli EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 127 38 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK SERHAT UZUN 0 38,13 ₺2.862,37 24 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/186 Musabeyli EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 130 4 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK NİHAT İNCE 0 304,75 ₺22.877,20 25 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/185 Musabeyli EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 130 2 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK SUZANA KARAKUŞ 1,27 1129,15 ₺85.145,23 26 Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/184 Şükrüpaşa EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI 1604 1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AV.ECEM NUR ŞİMŞEK BASRİ ÇETİNTAŞ, EMİNE ÇETİNTAŞ,ÜLKER TOSUN, İLKİN PALABIYIK 21,86 1412,84 ₺112.624,14

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