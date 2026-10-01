EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/156 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemal Köyü, 249 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 294,18 m²’ lik bölümünün T.C.Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 294,18 m2sinin 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazın kamulaştırılacak kısmının tahmini bedeli 224.447,57 TL olarak kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 28.09.2026

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