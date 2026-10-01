EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/304 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, SinanköyKöyü, 108 ada 202 parsel sayılı taşınmazın1612,63 m2.lik irtifak hakkı alanının TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 1612,63 m2.lik irtifak hakkı alanının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazın kamulaştırılacak kısmının davalı Mehmet Kor adına düşecek miktarının tahmini bedeli 47.628,97 TL olarak kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazınkamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 28.09.2026

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