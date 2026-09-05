EDİRNE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/410 Esas

KARAR NO : 2026/577

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/05/2026 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Dursunali ve Sevim oğlu, 19/04/1993 doğumlu, nüfusuna kayıtlı GÜNEY KARA gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve istinaf talebi RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.09.2026

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