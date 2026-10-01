EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/278 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalılar Merzuka Tuna, Zeynep Çetin adına kayıtlı Edirne ili, Havsa ilçesi, Hasköy Köyü 244 Ada 9 (eski: 5) parsel sayılı taşınmazın 190.39 m2 lik kısmının daimi irtifak hakkı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafındankamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 135.313,98 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlarının ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 21/08/2026 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.21/09/2026

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