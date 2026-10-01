EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/306 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Volkan Geçgil adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, Barutluk Mahallesi, 1355 Ada 136 (eski:78) Parsel sayılı taşınmazın 579,58 m2 lik kısmının daimi irtifak hakkı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafındankamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 1.221.754,64 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlarının ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 14/09/2026 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.21/09/2026

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