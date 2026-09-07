Edirne Belediye Meclisi’nin olağan eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kent gündemine ilişkin maddelerin ele alındığı toplantıda AKP Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Edirne’de bazı mahallelere yeterli hizmet götürülmediğini öne sürdü.

Demir’in sözlerine Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi Asım Uyguner karşılık verdi. Bunun üzerine iki meclis üyesi arasında sözlü tartışma yaşandı.

GERGİNLİK SALON DIŞINA TAŞTI

Meclis toplantısının sona ermesinin ardından da taraflar arasındaki gerginlik devam etti.

Salondan ayrılan Celal Demir ile Asım Uyguner arasında itişme yaşandı. Yaşanan arbede, diğer meclis üyeleri ve belediye personelinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

"BANA TOKAT ATTI" İDDİASI

Kavganın ardından YENİ Partili Asım Uyguner, AKP'li Celal Demir’in kendisine tokat attığını iddia etti. Olayın ardından her iki meclis üyesi de çalışma arkadaşları tarafından salondan uzaklaştırıldı.