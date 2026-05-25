Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği devriye faaliyetinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1’inci derece askeri yasak bölgede yürüttüğü kontroller sırasında durdurulan şüphelilerin kimlik sorguları, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) üzerinden gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan kişilerin K.P., Ü.S. ve D.G. isimli FETÖ/PDY şüphelileri ile organizatör olduğu iddia edilen M.N.C. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organizasyon bağlantısı bulunduğu belirtilen M.N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bölgede yasa dışı geçişlere yönelik güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

