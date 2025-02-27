Edirne'de düzenlenen operasyon sonucu 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde yaptıkları koordineli bir çalışma sonucunda şüpheli bir otomobili durdurdu.
Yapılan inceleme sonucunda, araçta bulunan E.Ş., K.L., S.T. ve S.Ş.'nin FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 4 şüpheli, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.