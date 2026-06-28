Edirne kent merkezinden Elçili köyüne gitmek üzere dün öğle saatlerinde 22 ABE 253 plakalı motosikletiyle yola çıkan Öner Tütüniçmez'den (31) bir süre sonra haber alınamadı. Tütüniçmez’in durumundan endişe eden yakınları, saat 17.30 sıralarında durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekipleri, Öner Tütüniçmez’in ailesi ve yakınları ile birlikte bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

SULAMA KANALINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Yürütülen arama çalışmaları sonucunda bu sabah merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarındaki bir sulama kanalında acı bulguya ulaşıldı. Tütüniçmez, kanalda motosikletinin yanında hareketsiz yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrollerde, Öner Tütüniçmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından Tütüniçmez’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk tespitlere göre Öner Tütüniçmez’in motosikletiyle sulama kanalına uçtuğu ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü inceleme sürdürülüyor.