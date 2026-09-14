Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Özel harekat ve asayiş ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 10 GÖÇMEN YAKALANDI İhbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, daire içerisinde 7 Irak, 2 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalananlar arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

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