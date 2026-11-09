Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri dün Saçlımüsellim köyü yakınlarında askeri yasak bölgede 5 kişiyi yakaladı. M.E. (26), E.B. (37), K.B. (34), F.G. (22) ve S.A. (42), işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerden M.E'nin "Çocuğu kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

E.B'nin ise "dolandırıcılık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından 12 aranma kaydının bulunduğu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu öğrenildi.

F.G'nin "tasarlayarak adam öldürme", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandığı dosyaların istinaf aşamasında olduğu, K.B'nin de çeşitli suçlardan dosyalarının bulunduğu bildirildi.

Hakimlik karşısına çıkarılan M.E, E.B, F.G. ve K.B. tutuklandı. Yargılandığı dosyaları istinaf aşamasında bulunan S.A. ise hakimlikçe serbest bırakıldı.