Yangın, saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. Emin Yeşildağ’ın kullandığı K 8971 BH Bulgaristan plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobilini yol kenarına çekti. Park halindeki araç, kısa süre sonra alev alarak yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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