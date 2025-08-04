Akıllara durgunluk veren olay Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde 3043'üncü sokakta meydana geldi. Geçimini muhasebecilik yaparak sağlayan Ömer Gökhan Alacı ve eşi arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddet ve saldırıya dönüşünce olanlar oldu.
Vahşetin faili Ömer Gökhan Alacı eşi ve 9 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğdu. Daha sonra bıçakla intihara kalkışan Ömer Gökhan Alacı son anda kurtarıldı.
Olay anında sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kapının açılmasıyla dehşetin tablosuyla karşılaştı. İçeri giren ekipler anne ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşırken ağır yaralı baba hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor