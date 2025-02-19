Edirne'de 19 yaşındaki K.K., evde tartıştığı 44 yaşındaki babası M.K.’yi bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre K.K. ile babası M.K. arasında Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmaz Sokaktaki evlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.K., babasını iki yerinden bıçakladı.
Evde bulunan annenin KADES uygulamasına basması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay sonrası K.K. evden kaçarken, yaralı baba ise olay yerinde yapılan ilk müdahaledenin ardından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis, olay yerinden kaçan K.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.