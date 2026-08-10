Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği denetimde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine götürülmek istendiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çiftlik köyü yolu üzerinde şüpheli olarak değerlendirilen iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla gitmek istedikleri belirlenen Etiyopya ve Yemen uyruklu toplam 9 kaçak göçmen tespit edildi. 2 organizatör gözaltına alındı Operasyon kapsamında araçları kullanan A.T. (41) ve H.Ö. (54) gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 27 bin 372 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. ve H.Ö., çıkarıldıkları hakimlik tarafından "organizatörlü göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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