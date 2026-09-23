Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Y. yönetimindeki hafif ticari aracı Çakmak köyü yolu ayrımında durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Irak uyruklu 15 kaçak göçmen tespit edildi.
Göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında araç sürücüsü ve organizatör şüphelisi F.Y. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan sürücü F.Y.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 17 bin 129 lira idari para cezası kesildi.
Yakalanan 15 kaçak göçmenin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.