Kiremitçiler Grup bünyesindeki Özşen Madencilik’te çalışan işçiler, hakları için direnişlerini sürdürürken, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'de konuşma yapacağı alana giderek seslerini duyurmak istedi. Madenciler, yolları jandarma tarafından kesilmesinin ardından, çok sert müdahaleleyle karşılaştı. 24 gündür Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, eski Tekirdağ AKP İl Başkan Yardımcısı Bekir Kiremitçi’ye ait Kiremitçiler Grup bünyesindeki Özşen Madencilik işçileri hakları için direniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Selimiye Camii Açılışı'na yürüyerek seslerini duyurmak isteyen madenciler, yürüyüşe başladı. Ancak jandarmanın barikatla engellediği madenciler coplu müdahaleyle durduruldu. Bağımsız Maden-İş'ten yapılan açıklamada, iki işçinin gözaltına alındığı bildirildi.

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