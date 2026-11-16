Edirne’de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 AAF 998 plakalı fabrika servis minibüsü ile 22 EN 282 plakalı otomobil çarpıştı.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 İŞÇİ YARALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde, otomobilde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada servis minibüsünde bulunan 5 işçi ise yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Tedavi altına alınan 5 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.