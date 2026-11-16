Edirne’de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 AAF 998 plakalı fabrika servis minibüsü ile 22 EN 282 plakalı otomobil çarpıştı. OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 İŞÇİ YARALANDI Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde, otomobilde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada servis minibüsünde bulunan 5 işçi ise yaralandı. YARALILARIN DURUMU İYİ Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Tedavi altına alınan 5 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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