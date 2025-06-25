Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi.
Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük beş kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.
Sezer, "Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.