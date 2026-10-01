Yangın, akşam saatlerinde Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde meydana geldi. Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi’ne ait tarlada park halinde bulunan biçerdöverde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede biçerdöverin tamamını sarması üzerine çevrede bulunanlar durumu yetkililere bildirdi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle biçerdöver tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.