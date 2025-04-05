Edirne'de 14 yaşındaki Gülden Coni, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak üzerinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Gülden Coni’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

AKP'Lİ VEKİL AİLESİNİ ZİYARET ETMİŞ

AKP'li vekil Fatma Aksal'ın 2019 yılında Gülden Coni ve ailesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Aksal'ın ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda "Gülden Coni ve ailesine bizlere evlerini, gönüllerini açtıkları için teşekkür ediyoruz. 31 Mart akşamına kadar çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Edirne'ya efendi değil, hizmetkar olmaya geliyoruz." ifadelerini kullanmış.