Edirne’nin Havsa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın altında kalan emlakçı Nazmi Çavuş (51), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 14.00 sıralarında, 23 Kasım Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimindeki ışıklı kavşakta meydana gelen korkunç olayda, karşıya geçme çalışan Nazmi Çavuş’a, M.Ç.’nin kullandığı 10 ARK 029 plakalı TIR çarptı. TIR şoförü, çevredekilerin uyarısıyla aracı dururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, TIR’ın altında kalan Nazmi Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Çavuş’un cansız bedeni, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Havsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü M.C. gözaltına alındı Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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