Yangın, Turpçular ile Hıdır köyleri arasındaki Taşlıbayır tepeler mevkisinde, hasadı yapılmış buğday tarlasında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki buğday tarlalarına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına bölge halkı da su tankerleriyle destek verdi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Yangında anız ve hububat ekili, hasadı yapılmış yaklaşık bin dekar tarım arazisi zarar gördü.