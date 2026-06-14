Edirne'de Kiremitçiler Grubu’na ait Özşen Madencilik’te çalışan maden işçilerinin Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğündeki direnişi 26'ncı gününde devam etti. Kendilerini maden ocağına kapatarak açlık grevine başlayan işçilerin üzerine ateş edildiği iddia edildi. 'ÜÇ EL ATEŞ EDİLDİ' Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, işletme içerisinde direnen işçiler ve ailelerinin üzerine üç el ateş edildiği duyuruldu. Sendika açıklamada, herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle: "Patron Bekir Kiremitçi’nin adamları tarafından işletme içerisinden direnen işçiler ve aileleri üzerine silahla üç el ateş edildi. Yaralımız yok. İşçiler ve ailelerle madeni işgal ettik. Buradan dönüş yok ölümse ölüm!"

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