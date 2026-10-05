Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak’taki bir pansiyonun önünde cumartesi günü akşam saatlerinde kanlı bir olay meydana geldi.

Aynı maden şirketinde çalıştıkları öğrenilen B.G. (36) ve R.K. (39) ile M.G. (52) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.G., yanındaki bıçakla mesai arkadaşları R.K. ve B.G.’ye saldırdı. İki kişiyi kanlar içinde bırakan şüpheli olay yerinden kaçtı.

KALBİNDEN BIÇAKLANAN MESAİ ARKADAŞI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese zaman kaybetmeden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bıçak darbeleriyle kalbinden ve çenesinden ağır yaralanan R.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden B.G. ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAÇTIĞI KÖYDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, M.G.’yi ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde saklandığı adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.