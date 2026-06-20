Edirne Valiliği, yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle birlikte orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla bir dizi kritik tedbir aldı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, sıcaklık artışlarıyla beraber ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin yoğunlaştığına dikkat çekilerek, kasten veya ihmal sonucu meydana gelebilecek olası yangın facialarını önlemek için il genelinde yeni kısıtlamaların devreye alındığı belirtildi.
Edirne sınırlarındaki ormanlık alanlara girişler 20 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında tamamen durduruldu. Valilik, orman parkları ve tabiat parklarını ise bu yasak kapsamının dışında tuttu.
Serbest bırakılan alanların dışındaki tüm ormanlık bölgelerde mangal yakılması, piknik tüpü kullanılması, kamp kurulması, nargile içilmesi ve her ne amaçla olursa olsun ateş yakılması yasaklandı.