Edirne’de şüpheli hareketleri nedeniyle polis ekiplerinin takibine takılan bir kişi, “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı Yunus timleri, kent merkezinde yaya olarak dolaşan B.H.’den şüphelendi. Polis ekiplerinin “dur” çağrısına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, Çavuşbey Mahallesi 8’inci Yanyol Sokak’taki tek katlı bir müstakil evin bahçesine girmeye çalışırken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle ev ve bahçede detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda, bahçeye özenle dikildiği belirlenen 90 kök Hint keneviri bulundu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.