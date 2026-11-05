Edirne'de kentin tarihi ve turistik noktalarından biri olan Karaağaç Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatıda başlayan alevlerin mekanın içerisine sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Karaağaç Mahallesi'nde yer alan bir restoranın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Çatıyı saran duman ve alevleri fark eden çevredekiler ile işletme çalışanları durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ALEVLER OTURMA ALANINA SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa süre içerisinde restoranın oturma bölümlerine ve diğer kısımlarına sirayet etti. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik koridoru oluştururken, itfaiye personeli alevlerin büyümesini engellemek için dört bir koldan söndürme çalışması başlattı.

HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucu yangın bitişikteki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda restoranda belirgin derecede hasar meydana geldi. Ekipler yangının kesin çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.