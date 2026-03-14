Edirne’de emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR’a otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Lalapaşa Yolu üzerinde Yenişehir Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Lalapaşa yönünden şehir merkezine doğru ilerleyen K.Ç. yönetimindeki 22 ABV 162 plakalı otomobil, arızalandığı için emniyet şeridine çekilen 59 ANR 956 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü K.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.