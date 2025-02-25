Edirne'den Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir TIR’da 30 kilo 264 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda girecek bir TIR’da uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
V.U.’nun kullandığı TIR’da, yurda giriş yaptıktan sonra durdurularak yapılan aramada 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi.
Polis, şoför V.A.’nın yanı sıra uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldiği değerlendirilen M.Y. ve A.K.’yı da yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden V.U. ile M.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.