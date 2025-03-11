Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 75 yaşındaki Ahmet Kula, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Uzunöprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ile Elciyi köyü arasında bulunan tarlasıan giden Ahmet Kula idaresindeki traktör henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi.
Kaza sonucu traktörün altında kalan Kula, yaşamını yitirdi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce yapılan incelemenin ardından Kula’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattı.