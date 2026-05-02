Olay, öğle saatlerinde Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; yaya olan iki grup arasında 'yol verme' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga genişledi. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.G., A.G. ve N.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
