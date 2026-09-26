Hindistan, LPG tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla dünyanın en uzun LPG boru hatlarından birini hayata geçiriyor. Gujarat'taki Kandla Limanı'ndan Uttar Pradesh'teki Gorakhpur'a uzanacak Kandla-Gorakhpur LPG Boru Hattı (KGPL), 2.805 kilometre uzunluğunda olacak.

Batı Asya'daki çatışmaların küresel enerji arzı üzerindeki baskıyı artırması, Hindistan'da da LPG tedarikinin güvenliği konusundaki endişeleri gündeme getirdi. Ülke, olası tedarik sorunlarına karşı enerji altyapısını güçlendirirken, dev LPG boru hattı projesi de bu çalışmaların önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

2.805 kilometre uzunluğunda olacak

Kandla-Gorakhpur LPG Boru Hattı, Gujarat'taki Kandla ithalat terminalinden başlayarak Madhya Pradesh üzerinden Uttar Pradesh'teki Gorakhpur'a ulaşacak.

Toplam 2.805 kilometre uzunluğundaki hattın yaklaşık 1.076 kilometrelik bölümü Gujarat'tan, 621 kilometrelik bölümü Madhya Pradesh'ten, 1.108 kilometrelik bölümü ise Uttar Pradesh'ten geçecek.

Proje, rafineriler ile LPG şişeleme tesisleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve LPG'nin ülke içinde daha hızlı ve güvenli şekilde taşınmasını amaçlıyor.

Projenin maliyeti 10 bin crore rupiyi bulacak

Medya raporlarına göre proje, Hindistan'ın üç büyük kamu enerji şirketi Indian Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) ve Bharat Petroleum Corporation Limited'in (BPCL) ortak girişimi olan IHB Limited tarafından yürütülüyor.

Boru hattının maliyetinin yaklaşık 9.000 ila 10.000 crore rupi (Yaklaşık 51 milyar Türk Lirası) arasında olması bekleniyor.

Sistem, batı kıyısındaki Kandla, Dahej ve Pipavav ithalat terminallerini; Koyali ve Bina rafinerileriyle ve üç eyalete yayılan 22 LPG şişeleme tesisiyle birbirine bağlayacak.

Yılda 8,3 milyon ton LPG taşıyacak

Kandla-Gorakhpur hattının yıllık yaklaşık 8,3 milyon metrik ton LPG taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor. Bu kapasitenin Hindistan'ın toplam LPG talebinin yaklaşık yüzde 25'ini karşılayabileceği belirtiliyor.

Projenin tamamlanmasıyla LPG'nin uzun mesafelerde karayoluyla tankerlerle taşınmasına duyulan ihtiyaç azalacak. Böylece yakıtın ithalat terminallerinden ve rafinerilerden şişeleme tesislerine daha düzenli şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Boru hattı aynı zamanda taşıma maliyetlerinin azaltılmasına, karayollarındaki tanker trafiğinin hafifletilmesine ve LPG taşıyan araçların karışabileceği trafik kazalarının riskinin düşürülmesine katkı sağlayabilir.

22 LPG şişeleme tesisi sisteme bağlanacak

Proje kapsamında üç eyalette bulunan çok sayıda LPG şişeleme tesisi doğrudan boru hattı sistemine bağlanacak.

Indian Oil Corporation (IOCL): Ahmedabad (Sanand), Lucknow, Prayagraj (Allahabad), Ujjain, Bhopal, Kanpur, Varanasi ve Gorakhpur

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL): Ahmedabad (Hariyala), Indore, Kanpur, Lucknow, Bhopal, Jhansi, Prayagraj (Allahabad) ve Gorakhpur

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL): Gandhinagar, Indore, Unnao, Bhopal, Varanasi ve Gorakhpur

Projenin devreye girmesiyle Hindistan'ın batı kıyısındaki LPG ithalat terminallerinden ülkenin iç kesimlerindeki şişeleme tesislerine uzanan daha güçlü bir dağıtım ağı oluşturulması hedefleniyor.