Edirne'nin Havsa ilçesinde bugün saat 12.30 sıralarında Kuzucu ve Şerbettar köyleri arasındaki bölgede bir kuşun elektrik tellerine konması sonucu akıma kapılıp tarlaya düşmesiyle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı. Havsa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile köylülerin traktör ve su tankerleriyle müdahalesi sonucu 2,5 saatte söndürülen yangında yaklaşık 1500 dekarlık alan zarar gördü.
Yangına neden olan kuşun elektrik direğinin yanına düştüğü tespit edildi.