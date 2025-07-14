Edirne-Havsa kara yolunun Oğulpaşa mevkisinde, buğday ve ayçiçeği ekili tarlaların bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı ve görüş mesafesini düşürdü.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi azalınca, güvenlik önlemi olarak kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, güvenlik güçleri bölgede vatandaşların yangın alanına yaklaşmaması için önlem aldı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının ardından kara yolunun yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.